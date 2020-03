Rúben Amorim tirou Ristovski aos 25' e avisou: «Chateado? Quem manda é o treinador»

Na primeira reação após a estreia vitoriosa pelo Sporting, diante do Aves (2-0), Rúben Amorim foi questionado sobre por que motivo tirou Ristovski logo aos 25' e sobre a reação do macedónio, que foi para logo para o balneário. O técnico vincou que tudo será tratado dentro de portas





"Jogo foi o que foi. Tornou-se fácil e complicado ao mesmo tempo. Complicámos mas só quem anda lá dentro sabe que às vezes estes jogos se tornam mais difíceis. Sobre a substituição, queríamos um extremo e não um lateral na posição. Se o jogador vai ficar chateado? isso não é questão, quem manda aqui é o treinador e os jogadores têm de aceitar com normalidade. É o que vai acontecer", começou por dizer Amorim na sala de imprensa."É um assunto que tratamos em casa, não será o treinador do Sporting a a dar mais armas para se bater no Sporting. Eu até gosto dessas situações e sinto-me à vontade, nao há caso nenhum", acrescentou Amorim.O treinador rematou sobre o tema: "Só tirei o central ao intervalo porque Mathieu se lesionou. Acredito que treinando num sistema não temos vantagem em mudar só porque há uma expulsão. É nisso que acredito e não abdico da ideia, mais jogadores à frente não é sinal de perigo. Enquanto não me explicaram que é melhor de outra maneira, continuarei assim."