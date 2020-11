Rúben Amorim: «Transformação no Sporting não é só do treinador»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira confrontado com os elogios que recebeu do avançado Pedro Mendes, cedido pelo Sporting ao Almería. O técnico leonino garantiu que os leões seguem atentamente o trabalho de todos os atletas emprestados e dividiu os louros da "transformação" que o clube sofreu nos últimos meses.





"Fazemos o acompanhamento que um clube grande deve ter. Temos pessoas para seguir os jogadores e dar feedback à equipa técnica, um scouting muito bom e pessoas na observação da equipa que nos ajudam. A transformação no Sporting não é so do treinador, mas de muita gente. O Porro, por exemplo, eu não conhecia e estava na lista do Sporting. Tem de haver muito critério e temos de estar atentos a todos. O Pedro Mendes se calhar não teve o espaço que o seu trabalho merecia. Vamos segui-lo a ele e a todos os jogadores do Sporting, que poderão jogar pela sua capacidade e pela ideia do treinador", justificou o treinador leonino, em conferência de imprensa, na antevisão à partida com o Moreirense."O nosso foco passa por vencer o jogo, não estamos a pensar contratar alguém e até estamos já a planear a próxima época, em termos de jovens talentos e jovens da equipa B. Nos próximos anos não vamos ter dinheiro como outros clubes para investir. Os jogadores sabem com o que podem contar, para já o nosso único objetivo é vencer o Moreirense e não pensamos em mais nada."