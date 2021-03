Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Amorim transformou Coates: capitão do Sporting veste o fato de herói Há um ‘antes’ e um ‘depois’ da chegada do atual treinador a Alvalade. Números explicam o grande momento do central





• Foto: Paulo Calado