Rúben Amorim vence prémio de treinador do ano: «O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou»

Campeão pelo Sporting, Rúben Amorim vence o prémio Vítor Oliveira da Liga principal. Acompanhado da sua equipa técnica, agradeceu a distinção.





"Sem eles não era possível, o prémio é deles, têm muito mérito neste título, tal como o presidente e o Viana, e os jogadores. Tenho muito orgulho em ser o líder deles", referiu."O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou. Um título não pode mudar o que queremos fazer. Ainda temos distâncias para encurtar para os rivais e, por isso, é obviamente que... vamos tentar! No ano passado acreditávamos, este ano sabemos que é possível. É jogo a jogo, mas com olhos nos títulos, a começar pela Supertaça", referiu.Questionado sobre se considera ser melhor jogador ou treinador respondeu: "Vamos ver. Acho que sou mais treinador, também porque tenho mais ajudas. Como jogador o corpo não me deixou ser melhor devido a lesões, mas tudo isso contribuiu para ser o treinador que sou e espero que me permita continuar a evoluir".