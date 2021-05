Rúben Amorim: «Venha a proposta que vier, não vou sair do Sporting»

"Pode vir quem vier, mas eu ficarei no Sporting no próximo ano". A frase é de Rúben Amorim que, esta terça-feira, assumiu sem rodeios que vai continuar ao leme dos campeões nacionais.





"Obviamente que sabemos que o futebol é um momento, talvez fosse a altura ideal para um treinador sair, mas não vou sair, aconteça o que acontecer, venha a proposta que vier. Sou feliz aqui, tenho uma equipa que gosto, sei o risco que é, podia sair de uma forma mais fácil, mas é o acordo que tenho com o presidente e o [Hugo] Viana. No próximo ano serei treinador do Sporting", disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo (amanhã, 21H45).