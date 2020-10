Rúben Amorim: «Vietto? Todos são importantes mas por vezes levantam-se outros valores»

Luciano Vietto está de saída do Sporting. Rúben Amorim não confirmou mas admitiu que, por vezes, há aspetos que levam a que uma transferência vá para a frente. Para já, certo é que não defrontará o Santa Clara amanhã.





"Confirmo que Vietto não está convocado. Até ser oficial é jogador do clube. Todos são importantes mas por vezes levantam-se outros valores e não é só uma parte. É o Sporting, treinador, Vietto... O que tiver de ser, será", disse o técnico leonino na conferência de antevisão ao jogo.Questionado sobre se o substituto do argentino virá da formação, Amorim lembrou que é a qualidade do jogador que decide em primeira instância: "O Vietto ainda é jogador do Sporting e todos os jogadores do Sporting são alvo de avaliação mas não é fácil substituir um jogador como o Vietto. A equipa A está aberta a todos os escalões mas baixos. Mas todos têm de crescer ao nível da equipa do Sporting. A qualidade é o requisito."