Rúben Amorim volta a chamar 'miúdos' ao treino do Sporting

Rúben Amorim voltou esta quarta-feira a chamar vários jogadores da formação na preparação do jogo com o V. Guimarães (sábado, 20H30). Nuno Mendes (defesa), Chico Lamba (defesa), Gonçalo Inácio (defesa) e Diogo Almeida (guarda-redes) estiveram às ordens do treinador dos leões, ao passo que Jérémy Mathieu, Renan Ribeiro e Luiz Phellype fizeram tratamento.





Os leões voltam a treinar na manhã de quinta-feira, às 10h30, na Academia Sporting, à porta fechada.