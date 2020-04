Rúben Amorim volta esta quinta-feira à Academia para ser testado

Rúben Amorim e a restante equipa técnica do Sporting regressam hoje à Academia, onde, à imagem de todo o plantel e restante staff, serão submetidos a testes à Covid-19. O treinador dos leões deslocar-se-á a Alcochete apenas para esse efeito, pelo que não irá orientar a sessão de trabalho, dado que os jogadores continuam, por ora, em treino individualizado.

De resto, a realização dos testes terá de ser impreterivelmente realizada hoje, uma vez que amanhã é feriado (Dia do Trabalhador) e, depois, entra o fim de semana. Desta forma, os leões esperam ter em sua posse o resultado dos exames na próxima segunda-feira, dia em que o grupo volta formalmente ao ativo, na sequência do final do estado de emergência.