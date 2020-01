Rúben Ribeiro não terá sido notificado para testemunhar hoje no julgamento do ataque à Academia

Rúben Ribeiro não terá sido notificado para prestar declarações esta terça-feira no âmbito do processo do ataque à Academia de Alcochete. Fonte próxima do jogador garante a Record que o antigo futebolista do Sporting - que agora alinha no Gil Vicente - não recebeu qualquer informação oficial nesse sentido, por isso não compareceu no Tribunal de Matosinhos para a videoconferência, conforme era esperado pelo Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento.





Em Lisboa reuniram-se advogados, juízes e arguidos para ouvir o jogador, mas a sessão acabou por ser suspensa, pois Rúben Ribeiro era a única testemunha que estava previsto ser ouvida esta manhã. Para a parte da tarde está marcado o depoimento de Jorge Jesus, a partir do Tribunal de Almada.O avançado soube pela comunicação social que o seu nome estava na agenda do tribunal para esta manhã, inquiriu os seus advogados sobre o que fazer. Disseram que, como não tinha sido notificado, fizesse a sua vida normal.E foi o que fez. Esta manhã Rúben Ribeiro esteve nas instalações do Gil Vicente, a treinar.A mesma fonte próxima do atleta confessou ao nosso jornal não saber se o erro foi do Tribunal de Monsanto ou do Tribunal de Matosinhos.Rúben Ribeiro, que rescindiu com o Sporting depois do ataque à Academia de Alcochete, constituiu-se como assistente no processo, sabia que ia ser ouvido, só não sabia quando. Os seus representantes sugeriram três datas ao tribunal e nenhuma era o dia de hoje.