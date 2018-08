Rúben Ribeiro quer voltar mas Sporting fecha a porta

Rúben Ribeiro quer voltar ao Sporting, mas a SAD fecha a porta ao regresso do jogador. O criativo, de 30 anos, foi um dos nove elementos do plantel que rescindiram contrato, depois do que aconteceu na Academia de Alcochete, e agora encontra-se na disposição de voltar a jogar nos verdes e brancos, desistindo do processo, mas Sousa Cintra e seus pares não equacionam essa possibilidade.

Ontem, Rúben publicou uma imagem enigmática nas redes sociais a dar conta da sua presença no Estádio de Alvalade e o nosso jornal sabe que o jogador esteve reunido, nos escritórios da SAD, com Sousa Cintra. No diálogo com o atual presidente leonino, o criativo manifestou a vontade de voltar ao Sporting (onde auferia um salário na ordem dos 500 mil euros líquidos por temporada), desistindo da rescisão enviada ainda em junho, mas a verdade é que, sabe o nosso jornal, essa é uma hipótese colocada de parte pela administração.

Saída só com dinheiro

Durante a reunião com Sousa Cintra, Rúben Ribeiro pediu para a SAD baixar as exigências em relação à sua saída, mas voltou a não haver consenso quanto a essa matéria. Sousa Cintra não se opõe a que o criativo continue a carreira noutro clube, mas fez ver ao jogador que tem de trazer uma oferta na ordem dos 2 M€.