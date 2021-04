Rúben Vinagre fora da órbita do Sporting

Rúben Vinagre, lateral-esquerdo emprestado pelo Wolverhampton ao Famalicão, foi ontem associado ao Sporting, no entanto fonte dos leões desmente a Record que o defesa seja, neste momento, um alvo para a próxima época. O jogador de 21 anos, que é internacional sub-21 por Portugal, foi formado na Academia de Alcochete, de onde saiu em 2015 para o Monaco. Antes do Famalicão, foi cedido no início da época ao Olympiacos.