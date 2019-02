Rui Calafate e o final do 'Pressão Alta': «Presidente afinal constipou-se»

"Hoje era o dia em que convidava as amigas e amigos a verem às 22.35h o Pressão Alta na Sporting TV. Um programa livre e de qualidade que engrandecia a grande instituição chamada Sporting Clube de Portugal. Alguém na sua fabulosa inteligência decidiu acabá-lo. E eu respeito a decisão e só a comunico a quem seguia o programa (repito programa e não transmissão) com gosto. No clube o responsável por tudo é o seu presidente, se é ele que manda, que sempre disse que se revia na liberdade e independência desta Sporting TV, afinal constipou-se. Eu despeço-me com amizade como diria o eng. Sousa Veloso e sem qualquer rancor. Desejando as maiores felicidades ao canal e agradecendo a todos os espectadores e a todas as pessoas que comunicaram comigo e me deram força. Muito obrigado.PS: e com este post finalizo este assunto. Só voltarei a ele se alguém desejar que eu volte porque para mim o caminho é continuar a minha vida e dentro do meu tempo possível apoiar o nosso clube.Bom dia"Já na segunda-feira, ainda antes de ser pública a decisão de terminar com o programa, Calafate tinha deixado uma mensagem enigmática. "Uma máxima simples, de minha autoria, para líderes fracos: quem diz que gosta de independência nunca pode dar ordens para a matar."