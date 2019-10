Rui Jordão recordado com saudade

Todos, sem exceção, prestaram a devida homenagem a Rui Jordão, glória do Sporting que faleceu recentemente. Antes do apito inicial, o minuto de silêncio foi respeitado na integra, sendo seguido de uma ovação, em pé, por todos os adeptos presentes no Estádio José Alvalade.

Ao minuto 11, número que Jordão envergava quando representava os leões, surgiram as lanternas dos telemóveis, tal como o responsável pela comunicação no estádio fez questão de salientar. O público aderiu em massa e a homenagem prestada foi bonita de se ver.

A fotografia de Jordão surgiu na bancada central, ao contrário do habitual, onde as coreografias surgem na zona das claques.