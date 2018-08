Rui Jorge Rego, candidato à presidência do Sporting, demarcou-se das considerações de Manuel Moura dos Santos , que no Facebook afirmou que o advogado seria um testa de ferro de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira., Rui Jorge Rego foi perentório. "É uma invenção. Bruno de Carvalho não reúne as condições necessárias para ser 'chairman' da SAD, cargo que pretendo criar. O facto de ter anunciado a candidatura após as suspensões serem conhecidas parece-me que está a criar esta confusão", disse.