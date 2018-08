Rui Jorge Rego garante 120 M€ do Brasil; Madeira Rodrigues tem Marchisio

No debate a dois com Pedro Madeira Rodrigues, Rui Jorge Rego garantiu um investimento de 120 milhões de euros, caso ganhe as eleições. "O investidor brasileiro chama-se Júlio Brant [concorreu às eleições do Vasco da Gama]. É um homem com mundo, CEO de uma empresa suíça. Na China temos a KNG. Dois investidores com dois modelos distintos. Com Brant temos 120 milhões de euros. Não vão ficar com percentagem nenhuma de passes de jogadores. A SAD será 100 por cento dona deles", assumiu, na Sporting TV, e considerou ser fulcral os leões explorarem "os mercados dos Estados Unidos, China ou Índia".



Pedro Madeira Rodrigues, por sua vez, revelou que se estivesse na presidência, "Marchisio (ex-jogador da Juventus) era jogador do Sporting". O gestor entende que os leões precisam de 120 milhões de euros para resolver os problemas de tesouraria e comprometeu-se a "entrar com 60", de uma entidade do Kuwait. "Vai alavancar a marca Sporting", garantiu Pedro Madeira Rodrigues.





RUI JORGE REGO

"Este plantel esta época fica marcado por algo anormal que é uma Comissão de Gestão (CG) ter de construir um plantel e preparar uma época. A vinda de Roberto Carlos traz espirito de vitoria para o balneário, vai sentar-se ao lado de Peseiro e transmitir a toda a equipa tranquilidade. E vai trazer para o futuro próximo do Sporting jogadores de nível mundial, as chamadas estrelas do futebol, que vai permitir ao Sporting dar um salto. O Sporting tem recorrido a empréstimos, são apenas despesa para o clube, porque sabemos que não vamos poder acionar as cláusulas de compra. O que queremos é que o Sporting compre jogadores, retira o rendimento desportivo e retire depois, se for caso disso, o rendimento financeiro na sua venda. O Sporting tem de ter jogadores que atraiam adeptos ao estádio. Temos de exigir aos jogadores da formação que nos deem rendimento desportivo e depois sim, podem pensar na sua carreira."

"O que há no futebol são novos modelos de negócio. A marca Sporting e a nossa formação podem explorar os mercados dos Estados Unidos, China ou índia."

"Relações com outros clubes? Estou disposto a fazer um reset à máquina e lutar para que o futebol português seja competitivo. Vamos todos trabalhar em prol do futebol português. Os nossos dois principais rivais que os mais pequenos já estão fartos disto. No dia 9 faço o reset, mas se no dia 10 se continuarmos com conversas de vouchers e emails... acabou. Não podemos pactuar com isto."

"O investidor brasileiro chama-se Júlio Brant, presidente eleito do Vasco da Gama. É um homem com mundo, CEO de uma empresa suíça. Na China temos a KNG. Dois investidores com dois modelos distintos. Com Brant temos 120 milhões de euros. Renovar o empréstimo obrigacionista com recurso ao mercado normal. Não vão ficar com percentagem nenhuma de passes de jogadores. A SAD será 100 por cento dona deles. Têm uma taxa de juro com um pormenor: essa taxa só é paga com a venda do jogador. É anual. Com a KNG, aí é já só para o futebol, não vai haver dinheiro para ajudar a tesouraria, também já não será preciso. Depende de jogador a jogador e do preço dele. Não podemos gastar mais do que temos. Temos um orçamento para o futebol estimado na casa dos 50 milhões."



PEDRO MADEIRA RODRIGUES

"É natural que treinadores da qualidade de Ranieri, um treinador vencedor, tenha muito mercado. Mas é um treinador diferente dos outros. Precisamos de campeões e gente com valores. Bastou um aperto de mão e está o acordo feito. Gente de palavra, séria e integra. Temos de renascer ao nível da formação, temos pessoas muito boas lá. Só avancei quando tive a garantia que tinha comigo uma equipa que faria de nós campeões rapidamente, caso contrário não me metia nisto. Mariano Barreto tem um conhecimento profundo do Sporting. Gosto muito do Roberto Carlos, isso também o Sporting precisa, ter gente boa. O Sporting tem um défice de miúdos de formação na equipa principal. Sabemos exatamente aquilo que o Sporting precisa. Acredito que em janeiro vamos colmatar algumas falhas. Estamos a preparar algumas surpresas para as primeiras semanas. Se estivéssemos agora no Sporting, o Marchisio era jogador do Sporting. O Sporting do coitadinho tem de acabar. Estamos fartos de não ser campeões."

"O Liverpool contratou um GR por 70 milhoes. Eles detetam guarda-redes interessantes no mercado brasileiro por 4 ou 5 milhões de euros. Não os vão contratar e depois sinalizam-nos."

"Ter um presidente que lidere o clube e a SAD vai ajudar a acabar esta confusão entre as duas coisas. Com BdC havia uma conversa muito contabilística. Vamos lutar pela verdade desportiva junto das entidades que interessam. A maioria dos adeptos quer que o desporto volte a ser saudável. Esta época já começou com queixinhas daqui e dali. Onde é que as pessoas estavam o ano passado quando era preciso combater Bruno de Carvalho?"

"O Sporting precisa de 120 milhões, vamos entrar com 60. Temos uma garantia de uma entidade do Kuwait. Vai alavancar a marca Sporting. Temos vivido sempre com algum risco. Um défice de cerca de 40 milhoes, mas é o modelo de negócio em Portugal. Conhecemos essa realidade e temos de arriscar para chegar à Champions. Temos de ter uma cultura de atrevimento e de acreditar."