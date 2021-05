Rui Mendes morreu há 25 anos: página negra no futebol português

Dia 18 de maio de 1996. Era suposto ter sido uma festa de final de Taça no Jamor, mas a data tornou-se uma página negra. Rui Mendes, adepto leonino, vitimado ao ter sido atingido com um very-light, morreu há 25 anos.

Benfica e Sporting defrontavam-se e o incidente deu-se quando Hugo Inácio, adepto das águias, disparou o artefacto em direção à bancada sul, após Mauro Airez ter feito o primeiro golo dos encarnados. Apesar do desespero nas bancadas, houve ordens para que o jogo prosseguisse com o Benfica a ganhar por 3-1. Rui Mendes faleceu aos 36 anos e tem sido lembrado nesta data tanto pelos simpatizantes do Sporting como pelo clube. Já a FPF indemnizou a família do adepto.

Quanto a Hugo Inácio, foi condenado em 1998 a quatro anos de prisão pelo crime, mas viria a fugir da cadeia em 2000 e só foi capturado em 2011. Em 2016, voltou a ser condenado, desta feita, a uma pena de três anos e à proibição de entrar em recintos desportivos durante sete, após ter sido apanhado com pirotecnia. Em 2018, foi visto na Luz, antes de um jogo entre o Benfica e o Chaves e voltou a ser detido pela PSP.