Rui Miguel Mendonça anuncia saída: «Não tenho condições para continuar a servir o Sporting»

Rui Miguel Mendonça, diretor da Sporting Comunicação e Plataformas, anunciou a sua saída do Sporting. Num comunicado no Facebook, falou num "revés inesperado" na vida e que, "depois de muita reflexão e ponderação", chegou à conclusão de que, "nesta altura, não tem as condições para continuar a servir o grande Sporting", falando numa "decisão estritamente pessoal".





O antigo jornalista disse tratar-se de um "até já" e agradeceu a Bruno de Carvalho, à Comissão de Gestão e a Frederico Varandas, dizendo que o Sporting "está em boas mãos e com um projeto de sucesso."

Leia o comunicado na íntegra:

"Há alturas na vida que temos de tomar decisões muito difíceis. E a vida trouxe-me, recentemente, um revés inesperado.

Depois de muita reflexão e ponderação, cheguei à conclusão de que, nesta altura, não tenho as condições para continuar a servir o grande Sporting Clube de Portugal. É uma decisão estritamente pessoal. Aqui, vim encontrar uma família que me acolheu e abraçou. Uma família que me ensinou tanto e me ajudou a crescer e evoluir. E tanta gente que levo no coração e nunca vou esquecer.

Neste "até já", deixo o meu profundo agradecimento:

-À Direcção do Dr. Bruno de Carvalho por me ter aberto as portas da Sporting TV, pela oportunidade e orgulho de trabalhar para o Sporting Clube de Portugal ;

-À Comissão de Gestão pela confiança e profissionalismo num momento tão delicado na vida do clube;

-E, muito em particular, ao Dr. Frederico Varandas e toda a Estrutura , pelo humanismo, sensibilidade, total compreensão e apoio. O Sporting Clube de Portugal está em boas mãos e com um projecto de sucesso.

E, claro, uma palavra muito especial para toda a equipa da World Channels. Tive o privilégio de trabalhar com gente tão dedicada, tão esforçada e com imenso talento. Aos amigos José Alves e Francisco Oliveira: travámos grandes combates, discutimos algumas vezes (faz parte) mas, acima de tudo, ficará para sempre o mais importante: a amizade que construímos. E levo: levo algumas amizades para a vida desta passagem de quatro anos. Não vou individualizar, porque essas pessoas sabem quem são.

Finalmente, ao enorme Sérgio Sousa. Companheiro de tantas lutas há mais de 20 anos. Juntos, demos o nosso melhor pelo projecto Sporting TV. Tornámos impossíveis em possíveis, tentámos contribuir com a nossa experiência e aprender sempre mais um bocadinho todos os dias. Tudo à base de um grande cumplicidade e companheirismo. Sérgio: admiro-te muito como profissional, como pessoa, como amigo. Os nossos caminhos não se separam aqui. E contigo à frente da Sporting TV, é a certeza de qualidade, profissionalismo, máximo rigor e exigência, honestidade e frontalidade. Obrigado por tudo, Sérgio! Obrigado por tudo, Sporting Clube de Portugal.

Saudações Leoninas.