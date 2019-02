Rui Miguel Mendonça assume direção da Sporting Comunicação e Plataformas

Rui Miguel Mendonça vai assumir a direcção da Sporting Comunicação e Plataformas, já se tendo manifestado "muito satisfeito por este novo desafio".



No Estádio José Alvalade e no Pavilhão João Rocha, onde foi desenvolvido um espaço específico, vão ficar integradas 30 pessoas responsáveis pela produção dos conteúdos de todas as plataformas de comunicação e marketing do Sporting – Sporting TV, Jornal Sporting, Redes Sociais, Site e App – que nos últimos anos tinham vindo a ser geridas em regime de outsourcing. A produção técnica da Sporting TV continuará a ser assegurada pela produtora de televisão World Channels.

“A comunicação é um activo valioso e esta será a ‘nossa’ academia. É um passo estruturante para o Sporting Clube de Portugal esta unificação em Alvalade. Tem evidentes e imediatas sinergias entre várias equipas que estiveram, nos últimos anos, dispersas. Estou certo que vamos dar aos nossos sócios e adeptos formatos mais inovadores, entre transmissões e exclusivos, o que criará um aumento do valor da marca Sporting", refere Rui Miguel Mendonça, até agora diretor da Sporting TV.



O Jornal Sporting vai apresentar uma nova imagem gráfica no seu 98.º aniversário. A Sporting TV, além de um upgrade técnico no estúdio do Estádio José Alvalade e nos meios existentes na Academia Sporting, apostará decisivamente em transmissões e informação. Sérgio Sousa passará a ser o diretor. O site e App também serão remodelados, existindo já consultas nesse sentido.