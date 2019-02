Rui Miguel Mendonça: «Porta da Sporting TV está sempre aberta para Samuel Almeida e Rui Calafate»

Rui Miguel Mendonça, o novo diretor da Sporting Comunicação e Plataformas, garantiu que Samuel Almeida e Rui Calafate, que integravam o recentemente extinto programa da Sporting TV 'Pressão Alta', têm "sempre aberta a porta" do canal do clube leonino, explicando que o fim daquele programa se deveu à sua passagem para outro cargo. "Terminam porque, simplesmente, eram programas de autor, com a minha assinatura", sublinhou, numa publicação no Facebook.





À semelhança do 'Pressão Alta', também o 'Senadores' terminou. "tive o privilégio de trabalhar em dois programas incríveis (...). São dois ciclos que se fecham. É o normal na vida das televisões. Os programas começam e acabam. Agora vão surgir outros conteúdos e sempre com o propósito de fazer crescer a Sporting TV", acrescentou Rui Miguel Mendonça.

Leia a publicação na íntegra:

"Começo por deixar um agradecimento público pelas muitas mensagens que tenho recebido desde que foi oficializada a minha passagem para a Direcção da Sporting Comunicação e Plataformas. Um passo importante para mim e para o Sporting Clube de Portugal. Tal como foi explicado na notícia do Site do Sporting, estamos a caminhar para a unificação física de todas as plataformas do clube em Alvalade, e capitalizar as sinergias entre várias equipas que estiveram, nos últimos anos, dispersas.

Esta mudança vem trazer, inevitavelmente, algumas alterações na programação da Sporting TV. Ao longo dos últimos três meses, tive o privilégio de trabalhar em dois programas incríveis: "Senadores" (onde entrevistei figuras ímpares do mundo Sporting e que deixam, registado no nosso canal, todo um legado histórico: João Salvador Marques, o sócio número 1 do Sporting Clube de Portugal; Isabel Trigo Mira, Júlio Santos, Ernesto Ferreira da Silva, Tito Arantes Fontes, João Barnabé, Hermínio Barreto, Israel Dias, Agostinho Abade, Bernardes Dinis, José Barros, Rodrigo Gallego, Adérito Alves Ribeiro, António Arouca) e o "Pressão Alta" (excelente o tempo que recentemente passei em antena, nas Terças-Feiras dos últimos três meses, com os meus companheiros de programa Samuel Almeida e Rui Calafate. Fizemos uma grande equipa. A porta da Sporting TV está sempre aberta para eles, e ambos sabem disso.) Os programas terminam porque, simplesmente, eram programas de autor, com a minha assinatura. São dois ciclos que se fecham. É o normal na vida das televisões. Os programas começam e acabam. Agora vão surgir outros conteúdos e sempre com o propósito de fazer crescer a Sporting TV. Em Novembro, o nosso canal atingiu o topo: quase 600 mil pessoas assistiram ao dérbi da UEFA Futsal Champions League, na melhor audiência de sempre. E esta será (já é) a aposta: cada vez mais transmissões, e que mais audiências trazem ao canal. Ainda este fim de semana emitimos três jogos da Formação de Futsal, o play-off da EHF Champions League, Voleibol, Futebol Feminino. E a nossa presença vai aumentar, brevemente, nas grandes disputas das fases finais do Campeonatos Nacionais e nas competições europeias das modalidades. Juntos vamos fazer deste ano 2019 o melhor ano de sempre da Sporting TV. A caminho do 5º ano, a caminho de Alvalade, a caminho de mais transmissões, a caminho de mais digital.

A televisão é tua Sergio Sousa. E está muitíssimo bem entregue.

Viva o Sporting Clube de Portugal."