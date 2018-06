Continuar a ler

O jogador apresenta as mensagens que recebeu de Bruno de Carvalho, uma atitude que considera de "crítica e ataque permanente por isto ou por aquilo", que se prolongou no tempo.Rui Patrício lembra o post que Bruno de Carvalho escreveu no Facebook depois do jogo da Liga Europa, em Madrid "atacando o profissionalismo dos jogadores em geral e de alguns em particular" e "transmitindo para os adeptos e simpatizantes a imagem de uma equipa desconcentrada e pouco profissional" quando o que a equipa precisava era que "lhe dessem força e ânimo para a segunda volta, em casa".Conta ainda Patrício que ainda em Madrid os jogadores falaram com André Geraldes a solicitar uma reunião urgente com Bruno de Carvalho, mas a resposta foi que o encontro "se realizaria depois do jogo de domingo", com o Paços de Ferreira.O guarda-redes lembra ainda o comunicado que os jogadores e a resposta de Bruno de Carvalho que, por mensagem disse não ter "paciência para amuos ou falsos profetas". E recorda também que foi anunciada pelo líder leonino uma medida disciplinar pelas redes sociais, tendo posteriormente recebido uma nota de culpa.Acusados de "terem feito "uma clara afronta à mais alta figura da Sporting SAD, o seu presidente", os alguns jogadores "foram contactados por elementos da direção para retirarem o post".