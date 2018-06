Continuar a ler

"E depois de uma acesa troca de palavras com William, em que discutiram o facto de o presidente estar a incentivar reações agressivas contra jogadores, este afirmou que se lhe quisesse bater não precisava de chamar ninguém", conta ainda o guarda-redes. "toda a reunião decorreu num ambiente ameaçador."



Jorge Jesus decidiu depois que, "até à notificação formal da nota de culpa iam cumprir o seu papel, por isso iam à Academia treinar" mas "muitos jogadores já não queriam jogar nem treinar, sentiam-se ameaçados".



Depois do treino o plantel recebeu uma mensagem convocando-os para irem ao auditório, em Alcochete e "encontraram o presidente mais calmo". "William tentou em nome do grupo transmitir ao presidente que não podia publicamente colocar em causa o profissionalismo da equipa e que esse era o motivo que os jogadores estavam magoados", mas Bruno de Carvalho ter-se-á recusado a aceitar isso.



Quando Jesus o confrontou com o facto de ter convocado a reunião para pedir desculpas, Bruno terá dito que não fez nada de mal. Adiantou ainda que não haveria suspensões e que o "rei" (Jorge Jesus) podia convocar quem quisesse.



Consulte aqui carta de rescisão de Rui Patrício

Na carta de rescisão que fez chegar a Alvalade Rui Patrício conta ao pormenor como foi a reunião de Bruno de Carvalho com os jogadores depois do jogo com o Atlético Madrid e da sucessão de posts nas redes sociais.Escreve o guarda-redes que o presidente apareceu "visivelmente exaltado com 'ar de ditador', alucinado e visivelmente tresloucado", acusando Patrício e William de serem "os organizadores do protesto" por quererem "sair do clube há muito tempo". "Inúmeras vezes dirigindo-se a mim aos berros afirmou: 'Pensas que estás a falar com quem?'"