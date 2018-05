Um dos processos mais avançados em Alvalade é a transferência de Rui Patrício para o Nápoles. As negociaçõe estão muito avançadas e é possível que o acordo seja confirmado nos próximos dias.De acordo com o que Record noticiou oportunamente, o guarda-redes deve assinar um contrato com o clube italiano válido por cinco temporadas. Com este negócio a SAD leonina deve garantir um encaixe financeiro de 18 milhões de euros, uma verba substancialmente mais baixa que a cláusula de rescisão, que está fixada nos 45 milhões.Dado os incidentes que ocorreram no Sporting nas últimas semanas, os responsáveis leoninos sabem que não tem uma grande margem de manobra nas negociações. O Sporting começou por pedir 35 milhões, mas nas atuais circunstâncias os 18 milhões de euros, por um jogador de 30 anos, é considerado satisfatório.