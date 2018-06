Rui Patrício avançou esta sexta-feira com a rescisão unilateral do contrato com o Sporting. Esse decisão foi comunicada por faxe, email e carta registada.Rui Patrício aceitou o Wolves e Bruno de Carvalho aprovou as condições oferecidas pelos ingleses. Autorizado pelo Sporting, o guarda-redes cumpriu os exames médicos e, quando se preparava para assinar o contrato com o Wolverhampton, foi surpreendido com uma mudança nas condições exigidas por BdC: à última da hora, o presidente exigiu mais 2 M€, deitando por terra o acordo alcançado por todas as partes minutos antes. Esta sexta rescindiu o contrato.