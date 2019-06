Rui Patrício: «Vou recordar a estreia pelo Sporting para o resto da minha vida»

Rui Patrício não se despediu do Sporting da forma como sonhava, porém, o guarda-redes, de 31 anos, não esquece o papel dos leões na sua carreira. Em entrevista ao site do Wolverhampton, clube para onde rumou após rescindir contrato com o Sporting no início da época, na sequência da invasão à Academia, Patrício recordou um "dia inesquecível": o primeiro jogo como profissional.

Então a 19 de novembro de 2006, num jogo da 10ª jornada da Liga, no terreno do Marítimo (1-0), Paulo Bento não teve receio em apostar no jovem guardião que fez todo o percurso na formação de Alcochete. "Estrear-me aos 18 anos pelo meu clube foi muito importante. Vou recordar esse dia para o resto da minha vida", frisou, recordando ainda a primeira conquista pelos leões, dois anos depois, ao derrotar o FC Porto na final da Taça de Portugal. "Foi uma final fantástica. Um grande jogo e inesquecível porque foi tão difícil... Ganhámos no prolongamento. Foi um grande dia", frisou.

As memórias visaram, ainda, as 81 internacionalizações por Portugal. Ao longo desse percurso, Patrício destacou a conquista do Euro’2016, em França, como algo "maravilhoso". "Após todo o nosso trabalho, ter a oportunidade de levantar o troféu, de conquistar o que sonhávamos, foi fantástico. Foi uma grande final e acreditámos durante todo o jogo que podíamos ganhar", rematou.