Rui Pinto acusa: «Antero Henrique está empenhado no sucesso desportivo do Sporting»

Rui Pinto, o hacker português que está a ser julgado por 90 crimes, que vão da pirataria informática à tentativa de extorsão, considera que Antero Henrique, antigo diretor desportivo de FC Porto e Paris Saint-Germain, é o principal interessado no sucesso do Sporting e na ausência de êxito dos dragões na Liga portuguesa.





"Sem querer pôr em causa o mérito e o bom futebol praticado pelo Sporting e sem querer ser mal interpretado, há um senhor influente e conhecedor dos meandros obscuros do futebol português que está particularmente interessado e empenhado no sucesso desportivo do Sporting e no insucesso do FC Porto", escreve Rui Pinto na sua conta oficial do Twitter, concretizando de seguida o seu ponto de vista."Para na era pós-Pinto da Costa assaltar o poder, revestido com o manto de salvador da pátria azul e branca", aponta o reconhecido adepto dos dragões, concluindo: "É um dos beneficiários das comissões na ida de Rúben Amorim para Alvalade, estou a falar, obviamente, de Antero Henrique."