Ryan Gauld muda-se para o Hibernian

O médio escocês Ryan Gauld, que representava o Farense por empréstimo do Sporting, vai voltar às origens, a fim de representar o Hibernian, colocado no 8.º lugar do campeonato da Escócia. O Hibernian chegou a acordo com o Sporting e pretende o jogador de imediato, a fim de integrá-lo no grupo que estagia no Dubai, preparando o regresso do campeonato escocês, a 23 de fevereiro, mas os responsáveis do Farense estão a desenvolver esforços para que Ryan Gauld permaneça no Algarve mais algumas semanas, uma vez que o seu futuro clube não está a competir.As boas relações entre o Farense e o Sporting (uma das empresas do líder do Farense, João Rodrigues, patrocina os leões) devem levar a que a baixa provocada pela saída de Ryan Gauld seja suprida por jogadores vindos de Alvalade, decorrendo conversações nesse sentido.