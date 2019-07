Ryan Gauld rescinde com o Sporting e vai para o Farense

Ryan Gauld rescindiu com o Sporting e vai assinar pelo Farense (por duas temporadas, com outra de opção), confirmou Record. O médio escocês tinha mais uma época de contrato com os leões mas termina assim o vínculo, regressando ao clube algarvio, onde já havia atuado mas cedido pela formação verde e branca.





Refira-se que o Sporting fica com 50 por cento de uma futura transferência. Gauld ficará ainda com uma cláusula de rescisão de 4 milhões de euros, a maior da história do Farense.