Ryan Gauld: «Não gostei da forma como fui tratado no Sporting»

Ryan Gauld chegou a Portugal em 2014 para o Sporting, mas apesar do investimento leonino - pagou 3,5 milhões de euros pelo passe do jovem escocês - o médio nunca conseguiu impor-se em Alvalade, tendo sido emprestado várias épocas. Agora como jogador do Farense tem nova oportunidade de disputar o principal escalão do futebol português - com o final da 2.ª Liga, Farense e Nacional garantiram subida à 1.ª Liga na próxima época.





Em entrevista ao jornal 'The Guardian', Ryan Gauld falou sobre as expetativas de voltar ao escalão máximo do futebol português, onde quer "provar o que vale"."Penso que sou visto como um jogador que tinha talento, mas que ainda não o mostrou. E têm razões para pensar isso porque havia grandes expetativas quando fui para o Sporting", referiu o médio que chegou a Portugal com o pesado 'rótulo' de mini Messi.Ryan Gauld assume que em Alvalade viveu "um lado bom e um lado mau, que as pessoas realmente não veem"."Uma das coisas que me afastou do Sporting, por não ter gostado, foi a maneira como fui tratado. O lado positivo é que é um clube enorme, conhecido em toda a Europa, e ter feito parte disso durante alguns anos foi uma honra", afirmou.