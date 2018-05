Livre para assinar por qualquer clube, Ricardo Sá Pinto está à espera que o Sporting decida qual o futuro para que o treinador... decida o seu. Isto porque, tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o ex-treinador do Standard Liège, de 45 anos, não aceitará negociar com os leões enquanto Jorge Jesus continuar contratualmente ligado ao clube.Vencedor da Taça da Bélgica e 2º classificado no campeonato belga, o antigo capitão e treinador leonino é visto em Alvalade como um dos mais promissores candidatos à sucessão de Jesus: é sportinguista de alma e coração, conhece muito bem os cantos à casa, tem uma relação de extrema proximidade com os jogadores e, acima de tudo, demonstra, em todos os clubes por onde passa, uma inabalável vontade de vencer.Devido às boas exibições do Standard na última temporada, Sá Pinto tem vários clubes interessados nos seus serviços. No entanto, a prioridade... continua a ser dada ao Sporting.