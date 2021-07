Sábado reserva dois particulares no Sporting

No sábado, no final de novo ciclo de trabalho, os jogadores do Sporting vão ter um dia preenchido uma vez que terão dois particulares para realizar na Academia. Além do jogo com o Estoril, Rúben Amorim também irá ver a resposta do plantel diante da Belenenses SAD, outro adversário dos leões na Liga.





Com esta abordagem, o treinador terá a possibilidade de colocar em ação todos os jogadores que estão à sua disposição durante 90 minutos, podendo avaliar assim o momento de forma em que já se encontram. Após este duplo teste no sábado, os leões vão iniciar o estágio de pré-temporada no Algarve onde terão mais três particulares diante de Gent, Boavista e Angers. Em Lagos, o grupo de trabalho ainda será ‘reforçado’ com os regressos de Nuno Mendes, Palhinha, Pote, Coates e Plata.