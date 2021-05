Saber sofrer vale 22 pontos ao Sporting

Na antevisão do Nacional, Rúben Amorim lembrou que os jogos podem durar até aos 90’+7 e que o Sporting apenas precisa de um minuto para vencer. Dito... e feito, dado que, com os dois golos para lá dos 80 minutos (83’ e 90’+2) frente aos insulares, os leões já contabilizam 22 pontos somados ao cair do pano. Antes da 30ª jornada, os leões já haviam revelado capacidade de sofrimento em mais nove rondas.

Noutro dado estatístico de relevo, e já a apontar ao jogo de quarta-feira com o Rio Ave, o Sporting de Amorim procura o 31º jogo sem perder na Liga, algo nunca antes visto na história da competição. Nesta altura, recorde-se, os leões estão a 7 pontos do título e podem, em Vila do Conde, garantir a entrada direta na Liga dos Campeões de 2021/22.