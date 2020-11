Sacavenense sem casos positivos de Covid-19

Não há casos positivos de Covid-19 na equipa do Sacavenense. O adversário do Sporting na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal conheceu este domingo os resultados de 57 testes realizados ontem.





Além de todos os jogadores do plantel e da equipa técnica, foram testados os fisioterapeutas, o massagista, dirigentes, staff da logística e da nutrição e os apanha-bolas."Estávamos muito preocupados. Felizmente correu tudo bem. É quase um milagre. Estamos muito felizes, mesmo", disse esta tarde ao presidente do Sacavenense, Manuel do Carmo.O Sacavenense defronta o Sporting esta segunda-feira, pelas 21h15, em casa emprestada, no Estádio Nacional.