A SAD leonina continua a fazer um esforço para tentar evitar as saídas mas, segundo foi possível apurar, até ao momento as diligências feitas não tiveram quaisquer resultados práticos. Dado o extremar de posições, Bruno de Carvalho delegou em Augusto Inácio a difícil missão de sensibilizar os jogadores a continuarem mas, segundo apurámos, quem estava decido a sair não mudou de opinião, e caso não se registe uma mudança na direção dificilmente o fará. Recorde-se que após os incidentes já foi anunciado um reforço de segurança com a promessa que a situação passada na Academia não se vai repetir, mas esta garantia não é suficiente.