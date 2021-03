SAD do Sporting apresenta prejuízo de 6,9 milhões de euros no primeiro semestre da época

A Sporting SAD apresentou este domingo as contas relativas ao primeiro semestre da temporada 2020/21, com um prejuízo de 6,9 milhões de euros, justificado com o impacto da pandemia de Covid-19.





Para este resultado líquido negativo contribuíram a contração do mercado de transferências a nível mundial, com uma quebra de 18,3 milhões de euros no volume de vendas de jogadores; e uma redução de 8,9 milhões de euros nas receitas operacionais - valor que deverá atingir os 18 milhões no final da temporada.Porém, nem tudo são más notícias. No período entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2020, a sociedade tomou medidas que conduziram à redução em 24 por cento dos custos operacionais (14,2 milhões de euros), dos quais 6 milhões nos gastos com pessoal; e também à redução em 17 por cento do défice operacional; e de 6,8 milhões de euros de passivo. Este é o terceiro semestre consecutivo em que esta tendência se verifica.