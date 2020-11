SAD do Sporting aprova Ernst & Young como novo Revisor Oficial de Contas

A assembleia geral da Sporting SAD reuniu-se esta segunda-feira para aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada pelo conselho fiscal, para que a a auditora Ernst & Yioung, representada por Pedro Miguel Borges Marques e João Carlos Miguel Alves assuma as funções Revisor Oficial de Contas da sociedade. A proposta recolheu 627.583 votos a favor, zero votos contra e zero abstenções.





A Ernst & Young substitui a KPMG como Revisor Oficial de Contas da sociedade que gere os destinos do futebol leonino, por imperativo legal, já que a mesma empresa pode manter-se em funções durante dois mandatos de três anos cada. E a KPMG terminou o seu período de vigência.