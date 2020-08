Acuña não seguiu para estágio: SAD do Sporting está a analisar propostas pelo argentino

O Sporting está a analisar propostas para a transferência de Marcos Acuña. É esse o motivo que explica a ausência do internacional argentino da lista de convocados de Rúben Amorim para o estágio no Algarve.





Segundoapurou, a SAD tem em mãos ofertas pelo internacional argentino e poderá estar próxima de um acordo, razão pela qual Acuña não seguiu com os leões para a semana de trabalho em Lagos.Acuña esteve perto de se transferir para o Zenit S. Petersburgo no mercado de inverno em 2019, mas o clube russo não chegou aos 18 milhões de euros pretendidos pelos leões. Nessa altura recebeu igualmente uma oferta do Boca Juniors. Em janeiro passado foi o Inter Milão a fazer chegar a Alvalade uma proposta pelo esquerdino. Lazio, Nápoles, clubes alemães e ingleses estão também na pista de El Huevo.O Sporting espera conseguir um encaixe na ordem dos 15 milhões de euros com a venda de Acuña. Palhinha é outro dos ativos na lista de vendas da SAD verde e branca.O médio, como Record noticiou, também não seguiu para estágio no Algarve, assim como Rafael Camacho.