SAD do Sporting fecha época com resultado negativo de 7,9 milhões

O Sporting comunicou esta segunda-feira a convocatória para uma Assembleia Geral da SAD a 1 de outubro, na qual serão votados, entre outros temas, os resultados da temporada 2018/19, na qual o clube de Alvalade registou um balanço negativo de 7,9 milhões de euros.

Leia a convocatória





"Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Acionistas da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, Sociedade Aberta, para reunirem em Assembleia Geral, no Auditório Artur Agostinho, sito no Estádio Alvalade, Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, no próximo dia 1 de Outubro 2019, pelas 20.00 horas, com a seguinte ordem do dia:1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2019.2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de junho de 2019.3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.4. Ratificar a declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2018/2019.5. Apreciar e aprovar a declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2019/2020.6. Deliberar sobre a eleição de dois administradores para o Conselho de Administração até ao final do mandato em curso.7. Deliberar sobre a eleição de um membro efetivo e de um membro suplente do Conselho de Fiscal até o final do mandato em curso.

