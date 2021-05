SAD do Sporting processada em 118 mil euros

A Sporting SAD foi processada em 118.750 mil euros pela H2c Sport Consulting, ao que Record apurou por alegados serviços de scouting.





Segundo a plataforma Citius, a ação deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa no passado dia 20. Uma dívida de 96 mil euros à referida empresa foi descrita no relatório e contas anual de 2014/15.