SAD do Sporting recebeu comprovativo do pagamento do Sport Recife

O Sporting já recebeu a notificação do pagamento de 1,3 milhões de euros, por parte do Sport Recife, relativo à transferência do passe de André. O processo arrastava-se há quatro anos e só foi solucionado quando a FIFA impediu o clube brasileiro de inscrever novos jogadores.





Apesar do líder do clube sul-americano, Mílton Bivar, ter anunciado ontem a transferência, a confirmação só chegou hoje a Alvalade. Convém sublinhar que a direção do Sporting exigiu o cumprimento integral da dívida rejeitando um pagamento por parcelas.Recorde-se que a venda foi realizada por 907,5 mil euros, mas com juros, taxas e as flutuações cambiais, o Sporting vai encaixar 1,3 milhões de euros. O Sport Recife, por seu lado, poderá agora começar a inscrever os reforços que já negociou.