SAD do Sporting vai acelerar excedentários

À medida que vai encerrando os diversos dossiês relacionados com o reforço do plantel que Rúben Amorim vai dirigir na próxima temporada, a SAD verde e branca vai dispondo de mais tempo para negociar a colocação dos excedentários, jogadores que não entram nos planos do treinador para 2020/21. Os nomes são conhecidos há já algum tempo. A Battaglia e Eduardo juntam-se nomes como Renan, Ristovski, Rosier, Ilori, Miguel Luís, Matheus Oliveira, Francisco Geraldes e Pedro Mendes.

Existe a curiosidade de verificar se todos irão apresentar-se na segunda-feira, dia em que arranca a pré-época na Academia (ontem alguns atletas já estiveram em Alcochete), ou se alguns estarão dispensados de fazê-lo, por terem já os respetivos processos de saída numa fase mais adiantada. E se é um facto que há situações que se afiguram de mais difícil resolução, outras poderão decidir-se de forma célere.

Rosier tem mercado em França, Ristovski pode regressar a Itália ou rumar à Bundesliga, Ilori e Pedro Mendes são seguidos com atenção por emblemas do segundo escalão inglês. A SAD dá prioridade a saídas definitivas dos excedentários, mas os empréstimos também são opção.