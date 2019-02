SAD está atenta ao mercado

Apesar das várias soluções que tem ao seu dispor para o meio-campo, Marcel Keizer não está totalmente satisfeito com a profundidade do plantel e, por isso, estará em sintonia com Hugo Viana, Beto e Frederico Varandas a avaliar mais soluções para a próxima temporada.

O scouting dos leões tem vários alvos identificados e, após a contratação de Doumbia – já com 2019/20 na mira –, esperam-se mais reforços. Além de Batta e do costa-marfinense, Wendel e Gudelj vão manter-se na equipa e Bruno Fernandes (se a SAD resistir ao mercado) terá lugar de destaque. Todos os elementos restantes estão ‘em risco’, especialmente aqueles que, além de não jogarem com regularidade, auferem um ordenado muito elevado.