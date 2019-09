SAD reage ao grupo de acionistas e remete explicações para a AG de outubro

No seguimento da carta redigida por um grupo de oito acionistas dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Sporting, em que exigiram a retirada da proposta de aumento salarial para o Frederico Varandas e administradores da sociedade leonina, o Sporting fez um esclarecimento, dividido em quatro pontos."1. A AG da SCP SAD está marcada para o dia 1 de Outubro e esta é a sede própria para discussão de todos os temas;2. A proposta é da comissão de accionistas só ela a pode retirar;3. Ela é votada no local próprio, que é a AG da SAD;4. O pedido dos accionistas é feito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral - ele é que o decide e não cabe à Sporting SAD comentar publicamente pedidos dos acionistas", informou a SAD leonina.