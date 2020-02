Sai Geraldes e volta Vietto

De regresso à equipa do Sporting na Liga Europa está Vietto, que falhou a deslocação a Vila do Conde por castigo. O argentino completou uma série de cinco cartões amarelos na receção ao Portimonense, mas agora já está à disposição de Silas para o confronto europeu e para o encontro com o Boavista, no próximo domingo.

Quem não poderá jogar frente à equipa turca é Francisco Geraldes, que se estreou nas convocatórias do Sporting no último encontro.

O clube leonino podia realizar três alterações na lista da UEFA em janeiro, e inscreveu Ristovski, Battaglia e Sporar. Os dois primeiros, recorde-se, não foram inscritos em setembro por lesão, e o avançado foi contratado já no mercado de janeiro. Excluídos foram Bruno Fernandes, Fernando e Luiz Phellype, este último devido à grave lesão sofrida.