Saiba o que esteve na origem da discussão entre Bas Dost e Bruno Gaspar

O final do Benfica-Sporting foi especialmente tenso para Bas Dost e Bruno Gaspar, com as câmaras a captarem esse momento. Na base da discussão esteve, segundo Record apurou, a revolta do avançado holândês por não ver o golo validado aos 90' que daria o empate aos leões a 2 golos.Frustrado, Bas Dost queria ir tirar satisfações com o árbitro da partida. Vendo a irritação do avançado, Bruno Gaspar aproximou-se do companheiro de equipa, tentando acalmá-lo. Bas Dost insistiu que queria uma explicação de Luís Godinho, com Gaspar a manter-se na sua frente para que o caso não tomasse outras proporções ou até eventualmente uma expulsão. Benfica venceu o dérbi por 2-1. A equipa da Luz entrou melhor e adiantou-se logo aos 16 minutos, por intermédio de Gabriel, tendo ampliado aos 64, quando o defesa-central Tiago Ilori introduziu a bola na própria baliza. O Sporting reagiu e conseguiu reduzir através de um livre de Bruno Fernandes, aos 82 minutos. A segunda mão da meia-final da Taça de Portugal marcada para 3 de abril no Estádio José Alvalade.