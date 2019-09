Saiba quanto é que o Sporting vai pagar de salário a Jesé Rodríguez

Vítor Pinto: «Jesé Rodríguez foi oferecido ao FC Porto na época passada» Vítor Pinto: «Jesé Rodríguez foi oferecido ao FC Porto na época passada»

As imagens da chegada de Jesé Rodríguez a Lisboa

Jesé Rodríguez mostrou nos exames médicos a sua tatuagem bem felina



Jesé Rodríguez mostrou nos exames médicos a sua tatuagem bem felina

O Sporting vai pagar apenas dois milhões de euros brutos de salário a Jesé Rodríguez em 2019/20, a temporada em que contará com o avançado espanhol por empréstimo . O atacante recebe um ordenado de 6 M€ brutos no clube francês mas Frederico Varandas conseguiu reduzir significativamente a verba a pagar anualmente pelo futebolista.Jesé chegou por empréstimo e o Sporting ficou com opção de compra, num valor que não foi divulgado. O avançado aterrou em Lisboa ao final da tarde e, após cumprir os exames médicos, assinou contrato. Foi o segundo reforço oficializado hoje pelos leões depois de Fernando, extremo do Shakhtar Formado no Real Madrid, o atacante deixou os merengues em 2016/17 para rumar ao PSG, mas acabou por ser cedido ao Las Palmas. Seguiu-se nova cedência, desta feita ao Stoke City. Na época passada, Jesé fez apenas um jogo em Paris e foi de novo emprestado, mas ao Betis. Já esta época entrou nos instantes finais da partida dos parisienses na passada sexta-feira, frente ao Metz.