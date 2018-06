Os médicos que apresentaram a respetiva demissão só estavam dispostos a reverter a sua demissão caso Bruno de Carvalho saísse no imediato, uma situação que nenhum dos visados considera exequível dadas as últimas declarações públicas da direção.Mesmo que se realize a assembleia geral de destituição agendada para o dia 23 de junho, e que os sócios determinem a marcação de eleições, os novos órgãos sociais só deveriam ser empossados em setembro, e nenhum dos médicos está disposto a esperar por este cenário. Principalmente quando a continuidade de BdC está em cima da mesa.O desejo de todo o departamento clínico é continuar, pois, nestes últimos anos, estabeleceram laços de amizade profundos com os jogadores que têm acompanhado. Para os médicos demissionários, o cenário ideal era o regresso com Frederico Varandas na presidência do clube.