Conselho Diretivo do Sporting preso por arames

Três dos atuais sete elementos da Direção do Sporting fazem também parte do Conselho de Administração da SAD. Esta última função proporciona-lhes ordenados elevados.Segundo o Relatório e Contas de 2016/17, Bruno de Carvalho aufere anualmente 182 mil euros brutos, enquanto Carlos Vieira e Rui Caeiro ganham 133 mil. De acordo com os resultados do 3.º trimestre de 2017/18, a SAD gastou até 31 de março 327 mil euros nas remunerações dos órgãos sociais, dos quais fazem ainda parte Guilherme Pinheiro e Nuno Correia da Silva.