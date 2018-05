Bruno de Carvalho revelou algumas reservas em relação à saúde da tesouraria do Sporting devido a eventuais problemas relacionados com o empréstimo obrigacionista. Até à data, não existem quaisquer salários em atraso, segundo Record apurou junto da SAD e através de testemunho de alguns jogadores. Os vencimentos de maio também estão garantidos, mas o problema pode surgir já no início do próximo mês, quando tiver de ser saldado o mês de junho.Na presente época esta dificuldade nunca se levantou. O mês de abril foi pago com um ligeiro atraso, mas a situação foi pontual e não chegou a preocupar os jogadores. A prioridade da SAD é agora assegurar que o pagamento dos salários referentes a junho também seja feito a tempo e horas e, neste momento, segundo Bruno de Carvalho, não há garantias dado o clima de instabilidade que rodeia a direção.A invasão da Academia já vai originar pedidos de rescisão com justa causa, e um eventual incumprimento salarial ainda poderia levar mais jogadores a seguirem um caminho que não estão a equacionar. Para avançarem para esta via os atletas terão de ter dois meses de salários em atraso, logo o cenário só se colocaria no final do verão. Contudo, a SAD pretende cumprir.