Salgado Zenha comenta resultado negativo: «Não estamos a conseguir tirar proveito do bom momento desportivo»

O vice-presidente do Sporting com responsabilidade pela pasta financeira, Francisco Salgado Zenha, em entrevista à Antena 1, comentou a situação financeira dos leões, que no 1.º trimestre da temporada apresentou um resultado negativo de 4 milhões e 200 mil euros.





"Seria difícil não termos resultados negativos face aquilo que é o contexto atual, no meio de uma pandemia com impacto dramático nas linhas de receitas", começa por contextualizar Salgado Zenha, apontando o mercado de transferências como o principal factor."O que teve o efeito negativo para criar este resultado foi sobretudo o mercado de transferências, e a pandemia também teve impacto no mercado de transferências. É certo que houve alguma resiliência no valor do ativo, no passe do jogador. Conseguimos, por exemplo, no caso do Wendel e do Acuña, vender com valores dentro do mercado, e por isso consideramos boas vendas. No entanto, o que sentimos foi que houve necessariamente um menor volume de transferências que teve impacto em outras potenciais vendas que poderíamos ter conseguido. Portugal é um mercado vendedor e o Sporting em particular é vendedor. E esta contas refletem isso mesmo", afirmou."Um início de ano tão positivo do ponto de vista desportivo e não poder tirar proveito dele é, obviamente, muito penalizador. Se já o era e se já temos a quebra que temos, cerca de 5 milhões de euros no trimestre, e em termos homólogos... Não estamos a conseguir do ponto de vista financeiro tirar proveito do bom momento desportivo", sublinha.