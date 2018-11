Salgado Zenha critica Montepio e fala em "vergonha alheia"

Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, teceu esta sexta-feira críticas à forma como o Montepio lidou com o empréstimo obrigacionista do Sporting. O responsável leonino admite que "foi um processo muito complexo" e que houve "pouco tempo", mas salienta que aquele banco "teve um comportamento que não dignifica a instituição"."Quando chegámos foi apresentado um calendário posterior à antiga obrigação, que previa um empréstimo intercalar. Trabalhámos sempre nesse sentido. Esse empréstimo intercalar foi para aprovação do conselho de administração, foi aprovado pelas equipas técnicas do Montepio, já tinha sido aprovado um idêntico em maio com a administração anterior, numa altura em que tínhamos uma situação de liquidez muito pior do que agora. No entanto, surpreendentemente, fomos enrolados praticamente até a um mês do reembolso e foi-nos dito que rejeitavam esse empréstimo intercalar. O mais curioso foi a forma como foi transmitida essa mensagem, que não vou comentar por uma questão de vergonha alheia. É institucionalmente nunca visto", explicou em conferência de imprensa.